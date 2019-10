Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Oggi si parla degli arbitri e del loro disastroso operato anche in questo turno infrasettimanale.















Giacomelli in Napoli-Atalanta con il contatto Kjaer-Llorente, Irrati e l'espulsione di Fazio in Udinese-Roma, gli ultimi casi eclatanti. Ma l'aspetto più grave della gestione arbitrale riguarda l'uso del VAR: il fatto che non si vada a vedere l'immagine televisiva per prendere una decisione suona come una presa in giro nei confronti dei protagonisti in campo e dei tifosi. Imperdonabile: per questo i nostri arbitri sono da 2 in pagella.