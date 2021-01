In questo Milan in cui tutto funziona, i risultati arrivano e il gioco fa sognare, c'è solo un ragazzo che non sta rendendo come i rossoneri si aspettavano: si tratta di Sando Tonali. Il centrocampista anche a Benevento ha sbagliato partita, con l'espulsione che è stata una grave pecca e che poteva costare il risultato ai suoi: un rosso non all'altezza, che ha lasciato la sua squadra in 10. Forse eccessivo, ma l'intervento è stato sicuramente sbagliato. Il rendimento al Milan finora è deludente, da 5 in pagella: ci si aspettava di più, soprattutto per la sua grande personalità, che ci faceva pensare che si sarebbe inserito facilmente. Non c'è fretta, si parla di un ragazzo giovane, ma giocare nel Brescia è ben diverso che giocare nel Milan. Tonali ha comunque tutto il tempo per dimostrare di valere la maglia rossonera.