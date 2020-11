Artuto Vidal è un acquisto da 5 in pagella: il rendimento del cileno è stato molto deludente finora. Conte si aspettava che facesse compiere il salto di qualità all'Inter, dato che la società ha investito molto su di lui, con un ingaggio da 7 milioni di euro all'anno per due anni, in un mercato molto complicato. E' stata sopravvalutata l'idea di quello che avrebbe potuto dare al club nerazzurro: sarebbe stato meglio investire quei soldi in altro, piuttosto che in un centrocampo già ricco di suo.