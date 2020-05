è incinta. L’annuncio arriva su Instagram, dove la ex Velina di Striscia la notizia e attuale conduttrice televisivapubblica una sua foto nella quale mostra il bella evidenza il suo pancione, accanto al compagnoe alla figlia, nata dalla passata relazione della Palmas con il calciatore Davide Bombardini. Sul suo profilo ufficiale IG, Giorgia scrive: “E poi arriva un giorno che ti svegli, guardi il tuo compagno accanto e hai la sensazione che siete. Da quando è nata guardi tutti i giorni tua figlia e la vedi crescere meravigliosamente e ti emozioni nel riconoscere te in ogni sua sfumatura. È tutto così bello, e sei davvero felice. Poi arriva un giorno in cui, scendono le lacrime dall’emozione, il cuore batte forte e tutto è come illuminato da una luce nuova. Ora è tutto bellissimo. È il miracolo della Vita, la Potenza dell’Amore. Abbiamo iniziato ad aspettarti con il cuore colmo di gioia, la testa piena di sogni e ogni giorno che passa cresce l’emozione e la voglia di conoscerti.”.