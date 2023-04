Da quando Max Allegri lo ha rilanciato è sempre stato il migliore della difesa bianconera. E ora Federico Gatti torna a essere un nome discusso sul mercato. C'è tanta Premier su di lui, con un club che ha mosso passi concreti: si tratta dell'Everton, invischiato nella lotta per non retrocedere ma ugualmente determinato a puntare su Gatti. Ma il prezzo fissato dalla Juve per ora non convince: se ne parla dai 20-25 milioni in su.