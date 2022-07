Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic è ancora tutto da scrivere. Il centrocampista serbo, in forza alla Lazio ormai da sette stagioni, ha iniziato il ritiro con la squadra di Sarri, ma una possibile offerta di un top club europeo potrebbe spingere il giocatore e lo stesso club biancoceleste a ragionare sulla proposta. Secondo gli esperti di Olybet.it sono soprattutto le formazioni di Premier League ad essere interessate al “Sergente”: un suo passaggio al Chelsea, infatti, è proposto a 7, davanti a Manchester United ed Arsenal offerte a 10. Stessa quota offerta anche per un possibile approdo alla Juventus, l’italiana più vicina all’acquisto di uno dei migliori centrocampisti della Serie A, che però con l'acquisto di Pogba sembra aver sistemato la propria mediana mentre sale a 22 la quota per un possibile approdo a una tra Inter e Milan, con Napoli e Roma lontanissime addirittura a 88 volte la posta.