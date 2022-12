Robert Lewandowski non ha dubbi: il prossimo Pallone d'Oro lo vincerà Leo Messi. L’attaccante polacco, ora al Barcellona, ha fatto la sua previsione, non di certo impossibile: “Potrebbe esserci un altro giocatore che gioca per lo stesso club a contenderglielo (Mbappè, ndr), ma c’è un Mondiale che decide chi vincerà la prossima edizione. E Leo è al vertice”.



L’INCONTRO - I due, che si sono scontrati in Qatar con le rispettive nazionali con tanto di polemica poi rientrata (la Pulce aveva rifiutato di stringere la mano alla punta dopo un fallo ripetuto), hanno avuto poi un lungo colloquio sul quale Lewandowski ha preferito mantenere il massimo riserbo: “Non ho intenzione di svelare il contenuto della conversazione con Messi, ma posso dire che è stato bello parlare con lui. Sono cose della nostra sfera privata, per questo ritengo sia meglio tenere riservato quanto ci siamo detti”.