Nel turno di Conference League di domani la Fiorentina di Vincenzo Italiano proverà a giocarsi il tutto per tutto per conquistare il primo posto nel girone A: alle ore 18.45 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze arriva il Basaksheir dell’ex Inter Emre Belozoglu. Come sottolineato da Italiano in conferenza stampa il compito è assai difficile, i viola infatti dovrebbero vincere con 4 reti di scarto, ma la volontà dei viola è comunque quella di tornare a vincere dopo la clamorosa sconfitta casalinga di sabato scorso contro l’Inter.



Il tecnico gigliato ripropone tra i pali Gollini che, dopo la prova disastrosa dell’andata, avrà sicuramente la volontà di rifarsi. In difesa l’unico dubbio è sulla destra, con Biraghi Milenkovic ed Igor certi di un posto: visto la delicata trasferta di domenica contro lo Spezia, cruciale per non sprofondare nei bassifondi della classifica, Italiano potrebbe decidere di far rifiatare Dodo e scegliere di riproporre Terzic adattato. Dopo il pasticcio contro i nerazzurri sono praticamente nulle le possibilità di vedere Venuti dal primo minuto. In mezzo al campo il tecnico, come ripetuto più volte, adesso non può fare a meno di Amrabat, che tornerà quindi in cabina di regia. Questa volta Bonaventura potrebbe osservare un turno di ripose, per questo ai lati del marocchino dovrebbero esserci Barak e uno tra Mandragora e Duncan, con il secondo favorito. In attacco Cabral dovrabbe lasciare spazio a Jovic, con Ikone e Kouame sugli esterni.



Questa la probabile formazione:

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Terzic, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Barak, Amrabat, Duncan; Ikoné, Jovic, Kouamé. All. Vincenzo Italiano.