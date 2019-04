. La transazione è quella che ha portato, centrocampista classe 1996 nativo della Giunea Equatoriale,La conclusione dell'affare. Che sostiene di essersi visto portar via la gestione del calciatore, che si è legato a un'altra agenzia prima che il trasferimento da Pescara a Parma venisse perfezionato.ex calciatore passato (fra le altre) da Palermo, Piacenza, Udinese, Cagliari, Juventus e (appunto) Pescara. La presa in esame di una vecchia visura camerale sulla composizione societaria di SP Group mostra un dato molto interessante. Che probabilmente sarà emerso nel corso delle audizioni condotte dalla Procura Federale durante le scorse settimane. Ma procediamo con ordine.Trapani, Lugano, Brescia e infine Pescara. Con l'approdo a Pescara si conclude la serie dei trasferimenti temporanei. Il club giallorosso lo cede a quello biancazzurro ottenendo il 50% dei diritti sulla futura cessione. Il Pescara tiene con sé Machin per la seconda parte della stagione 2017-18 e per la prima parte della stagione in corso.. E così risulterebbe dall'apposita pagina di Transfermarkt, che inserisce il calciatore nella scuderia SP Ciò che si nota dalla lista degli assistiti, è che molti fra essi sono, o sono stati, calciatori del Pescara. E a Pescara la SP Group ha sede legale. Nello spazio del sito dedicato a “Chi siamo” si scopre da chi sia composto il team di SP., presentata come collaboratrice dello studio nonché specializzata in materia di contratti di sponsorizzazione, privacy aziendale e servizi di assistenza e formazione per i giovani calciatori.. Oltre ai menzionati Simone Pepe (40%) e Alessandro Buccieri (20%), che lavora nell'area marketing. Si tratta di un caso di omonimia? Diversamente, il conflitto d'interessi sarebbe dietro l'angolo.Le indiscrezioni raccolte daparlano di, con una fase istruttoria prossima alla conclusione.. A breve si conoscerà l'esito della chiusura delle indagini.@Pippoevai