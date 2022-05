Con la vittoria di ieri pomeriggio contro il Venezia la Juventus di Massimiliano Allegri, ed il susseguente pareggio casalingo della Roma, ha ottenuto in questo fine settimana la certezza della qualificazione alla prossima Champions League, un dato questo che non è passato inosservato nelle stanze dirigenziali della Fiorentina. Il motivo di queste reazione? Facilissimo, basta leggere parte dell’accordo stipulato tra i due club al momento del passaggio del gioiello da Firenze a Torino: “L’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2021/2022”



In questo modo, con la qualificazione di quest’anno alla più importante competizione europea per club, per i bianconeri è scattato anche l’obbligo di riscatto del cartellino di Federico Chiesa. Così facendo I viola riceveranno adesso per l’attaccante 40 milioni di euro più altri bonus (che potrebbero poi salire fino ad un massimo di dieci milioni), che il club degli Agnelli dovrà pagare nei successivi tre anni. A questi numeri vanno poi aggiunti i 10 milionigià versati in due anni dalla Juve nelle casse della Fiorentina per il prestito biennale del giocatore.



C’è da dire che, qualora non fosse scattato l’obbligo, la Juventus avrebbe con tutta probabilità il diritto di riscatto per tenersi lo stesso il giocatore che è alle prese con la riabilitazione dopo il grave infortunio al ginocchio patito contro la Roma all’Olimpico.