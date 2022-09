La notizia è diventata ufficiale intorno alle 11 di questa mattina, ma dell'esonero si parlava già ieri sera, al fischio finale della clamorosa sconfitta dei Blues a Zagabria contro la Dinamo. Un ko pesante, ma di certo non decisivo nella corsa agli ottavi,capace di portare in un anno e mezzo a Stamford Bridge una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per club, ma da tempo sulla lista degli indesiderabili. Tuchel di fatto era unserviva solo la miccia per innescare la bomba.Qualcosa, tra la proprietà e l'ex guida del Paris Saint-Germain, si era rotto da tempo. E nelle ultime settimane il rapporto èprecipitato. Dopo l'addio di Roman Abramovich e del suo braccio destro Marina Granovskaia,ma non ha dato le risposte che il club si aspettava(un paio di volte avrebbe rimandato un colloquio di mercato con Boehly perché troppo preso dalle faccende di campo). Il club lo ha accontentato e assecondato,, gli ha comprato i giocatori che voleva, in tutta risposta(prima voleva un esterno d'attacco, poi un 9 vero), che si è fatto prendere dal panico facendo schizzare i prezzi,A tutto questo va aggiunto un difficile rapporto con parte dello spogliatoio. Secondo i ben informatil'addio era solo una questione di tempo. Un addio costoso, che costringerà il Chelsea a pagargli una ricca buonuscita, che secondo la stampa inglese sarà di circa 15 milioni di euro.