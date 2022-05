Sono 22 i Daspo adottati dal Questore di Firenze nei confronti delle tifoserie di Juve e Inter. 20 quelli che riguardano sostenitori dell'Inter, ritenuti coinvolti negli scontri avvenuti in piazza Alberti il 21 settembre scorso, e 2 per tifosi juventini per lo striscione appeso ai cancelli della curva Fiesole dello stadio Artemio Franchi di Firenze, dopo la cessione di Vlahovic alla Juventus.



Come scrive Repubblica, "nell'immediatezza fu identificato dalla Digos come uno dei presunti responsabili un 37enne residente nel milanese, poi denunciato e 'daspato' per un anno. Ora, grazie agli ulteriori accertamenti della polizia stradale, sono stati identificati altri due tifosi juventini, di 30 e 53 anni, residenti nel milanese e indagati per aver violato il divieto di striscioni incitanti alla violenza. Per loro emesso un Daspo di un anno per il più giovane e di tre per l'altro".