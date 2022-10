La volta buona.. Quest'anno potrebbe essere quello della svolta, ma è presto per trarre le sue conclusioni. Lo racconta il suo curriculum, dal suo ingresso nell'academy, all'età di 8 anni, ha vinto e convinto nelle selezioni giovanili, conquistando due Youth FA Cup e una Uefa Youth League, è stato promosso in prima squadra da Mourinho e ha ricevuto attestati di stima anche da chi l'ha sostituito, come Sarri e Tuchel, ma al momento di scegliere chi mandare in campo quasi mai è stato considerato. Tanto che è stato costretto a partire in prestito.Con Potter, arrivato dal Brighton a inizio settembre per sostituire l'esonerato Tuchel, sta trovando spazio, in Premier League e in Champions League, scalando le gerarchie, tanto che qualcuno in Inghilterra parla di 'Rubentada'. I prossimi mesi saranno fondamentali per capire se, dopo i prestiti al Fulham e al Crystal Palace, c'è possibilità di mettere le radici a Stamford Bridge, che tradotto significa rinnovare il contratto in scadenza nel 2024. Se invece la musica sarà la stessa degli anni scorsi a fine stagione chiederà di cambiare aria.. In occasione della sfida di andata di settimana scorsa Maldini e Massara hanno ribadito il gradimento per Loftus-Cheek, ma al momento non c'è margine di trattativa.