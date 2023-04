– di scena già nella giornata di ieri con tre interessanti sfide –, match che può risultare decisivo per l’assegnazione del titolo. I Gunners guidati da Mikel Arteta hanno la possibilità di allungare definitivamente sui Citizens, portando il proprio vantaggio ad 8 punti. Di contro, la formazione di Guardiola ha un’opportunità più che unica che rara: un successo li trascinerebbe a -2 e, con due partite da recuperare – contro West Ham e Brighton -, gli Sky Blues possono centrare il sorpasso decisivo nella volata finale.nel cammino che porterà al 28 maggio ed all’ultima giornata di campionato. Dichiarazioni di facciata o meno,. Ma tra le varie affermazioni dell’allenatore ex Barcellona e Bayern, il mirino va puntato su una in particolare.. Tutti sono stati d’accordo. I giocatori volevano lasciare, il club voleva vendere e l’altra squadra voleva comprare. Qui non si tratta unicamente di una sola persona. Ora sono felici e noi siamo felici.. È quanto sottolineato nella conferenza stampa di presentazione da Pep Guardiola, interrogato, allo stato attuale dei fatti, non può e non deve essere evidenziato dal blasone e dall’assoluto livello dei sostituti nella rosa del Manchester City – leggasi Haaland, su tutti –Una sconfitta rischierebbe di segnare, in negativo, le ambizioni di titolo dei Citizens che non avrebbero più il destino nelle proprie mani ma dovrebbero sperare in un passo falso dei Gunners nelle ultime giornate. Non proprio lo scenario ipotizzato all’inizio dell’annata.. Perché, allo stato attuale dei fatti,Ed ora, quelle necessità sono diventate il fiore all’occhiello della formazione di Arteta, a partire dal brasiliano., dopo essere cresciuto nelle giovanili del Palmeiras, esplode nel Brasileirao, attirando le attenzioni dei migliori club d’Europa. A spuntarla, nel gennaio del 2017, è il Manchester City che, con un’offerta pari a 32 milioni, inserisce nella propria rosa in uno dei migliori prospetti del calcio sudamericano di allora. Dopo 5 anni e mezzo – 236 presenze totali, condite da 95 gol e 46 assist – vissuti con la maglia dei Citizens come seconda pelle,. Una decisione inevitabile, come sottolineato a margine di un’intervista ad ESPN: “Non penso si possa parlare di infelicità.”. Dichiarazioni che mettono alla luce l’ormai. Il ruolo del centravanti soffocato dall’imposizione dello stile di gioco di Guardiola. Gabriel Jesus ha deciso di tornare ad essere un attaccante a tutti gli effetti, il terminale offensivo su cui fare riferimento, con l’unico compito di trovare la via della rete.– nella sfida del 15 febbraio, persa per 3-1 dai Gunners, l’attaccante verdeoro non era presente a causa di un infortunio al ginocchio -., firmato dagli Invincibili Gunners della stagione ‘03/’04. Al suo fianco – dopo aver recuperato da un problema fisico che l’aveva costretto a saltare l’impegno contro il West Ham - avrà anche quel– Esploso dopo il prestito al PSV Eindhoven, Zinchenko incomincia definitivamente la sua avventura nella sponda blu di Manchester City – dopo essere stato acquistato dai russi dell’Ufa nell’estate del 2016 per soli 2,25 milioni – nella stagione ‘17/’18., a riserva di lusso nella rosa di stelle dei Citizens. Mai protagonista – come dimostra il superamento delle 30 presenze complessive stagionali nella sola stagione 2020/2021 –– che ha investito una cifra pari a 35 milioni di euro - dove l’ex Shakhtar si sta ritagliando un ruolo sempre più centrale nello scacchiere della formazione londinese, una centralità tanto desiderata con Guardiola ma mai ottenuta.Terzino sinistro di spinta, si alza nella zona mediana del campo, legando le geometrie del centrocampo londinese. Il match di domani potrà dare la prova definitiva – se non delle sorti del campionato – almeno degli errori compiuti da Guardiola e dalla dirigenza dei Citizens, nel lasciare andare così, a cuor leggero, due giocatori che stanno risultando fondamentali nell’assalto al titolo– Cresciuto all’ombra di Pep Guardiola – come suo vice allenatore al Manchester City – AUna sfida importante, avvincente che ha condotto i Gunners a due ottavi ed un quinto posto, prima della sensazionale cavalcata che può riportare il titolo a Londra – sponda biancorossa - dopo 19 anni. Non è un mistero il rapporto che unisce i due tecnici rivali della sfida di domani: maestro ed allievo, un classico.“Adesso ci vediamo meno, parliamo meno perché in questo momento siamo rivali, ma i rapporti sono sempre stati e spero saranno sempre gli stessi. Io sono un allenatore, un allenatore di calcio. Non un manager.". Per quanto la stima rimarrà immutata, ora, lo studente modello, dopo 201 partite di apprendistato alla corte di Guardiola e dopo 3 stagioni e mezzo alla guida del club londinese,. Ed anche se i precedenti non sorridono al nativo di San Sebastian – 8 match disputati contro il manager catalano e 7 sconfitte – bisogna sottolineare come l’unico successo centrato da Arteta abbia poi portato i Gunners alla vittoria di un titolo – la FA Cup del 2020 -.– dopo gli Invincibili di Wenger -