Neymar vede in Rodrygo il suo naturale erede. Intervenuto a Podpah, un podcast brasiliano, il talento del Real Madrid ha parlato così del suo connazionale: "Mi ha detto che a breve lascerà la Selecao e che vuole che sia io a indossare la 10 dopo di lui, non sapevo cosa rispondergli. Ma spero che cambi idea e continui a giocare anche dopo il Mondiale in Qatar.



Nella prossima rassegna iridata, il calciatore del Psg cercherà di raggiungere un mostro sacro come Pele, distante solo 3 gol nella classifica dei marcatori verdeoro. Già nello scorso ottobre l'ex Barcellona aveva fatto paventare la sua volontà di smettere con la Nazionale dopo la Coppa del Mondo del 2022