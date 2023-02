Quando una vodka (o più di una) ti cambia la vita. E' la storia di Charlie Morgan, figlio dell'ex proprietario dello Swansea e vittima dieci anni fa di una sfuriata di. Il pallone era uscito, il giocatore aveva fretta di riprendere il gioco e così si sfogò sul ragazzo che stava rallentando la ripresa.Oggi Charlie è diventato milionario dopo aver investito sulla sua azienda di vodka. L'intuizione imprenditoriale è di casa, papà Martin ha un patrimonio di 65 milioni di sterline grazie a una catena di alberghi. A 20 anni Charlie apre una attività nel mondo degli alcolici, affiancato dal socio e amico d'infanzia Jackson Quinn fondano la Au Vodka.: la bottiglia viene metallizzata a mano da noi, e col tempo anche alcune persone famose si sono avvicinate all'impresa di Charlie. Sfera Ebbasta, Floyd Mayweather e Ronaldinho si sono interessati al business della vodka.Dopo quell'episodio con Hazard Charlie in Inghilterra e in Galles era diventato 'quel raccattapalle dello Swansea'.: "L'incidente con Hazard sarà ricordato ancora per tanto tempo - ha spiegato il ragazzo al Daily Mail - ma tutti gli sforzi che ho fatto per creare Au Vodka sono legati anche alla voglia di farmi conoscere per altro; la mia storia insegna che un ballboy può creare qualcosa di speciale". E adesso, per chiudere il cerchio, la speranza di Charlie è vedere Hazard con una delle sue bottiglie.