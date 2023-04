Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria ottenuta sul campo del Benfica per 0-2 nell'andata dei quarti di finale di Champions League:



"I ragazzi hanno fatto una grandissima gara contro una squadra forte in uno stadio molto caldo. Sono soddisfatto, abbiamo un vantaggio ma sappiamo che nulla è chiuso, il Benfica sa fare grandi cose ovunque, non solo in casa. E' la quarta partita in dieci giorni, siamo in un grande momento di fatica, le prestazioni ci sono state in questo periodo ma non i risultati. A volte bisogna essere lucidi abbastanza da mettere da parte i risultati".



CRITICHE - "Lavoro per il bene dell'Inter da tantissimo tempo, le critiche bisogna ascoltarle ma poi il focus deve essere sul fare sempre di più e sempre meglio".



Poi a Sky: 'Abbiamo concesso molto poco, ricordo solo un'occasione all'ultimo. Contro Fiorentina, Juve e Salernitana avremmo meritato di più, stasera abbiamo raccolto e abbiamo fatto un passo importante. Non bisogna dimenticare la fatica dei giocatori, siamo gli unici in Italia ad avere questo calendario, non è una scusante ma dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto".



L'IMPEGNO DELLA ROSA - "In questi 18 mesi non mi sono mai lamentato perché ai ragazzi non posso dire nulla dal punto di vista dell'impegno, ora concentriamoci sui prossimi impegni. Sono soddisfatto per i ragazzi che mi assicurano sempre un impegno folle. So da dove vengono le critiche, l'educazione mi permette di ascoltarle e di andare avanti"