e coronata col ritorno in nazionale, da titolare, del 5 settembre scorso:e, dopo la bella prestazione offerta nel colpaccio in Portogallo che ha qualificato gli uomini di Deschamps alla Final Four di Nations League - eliminando i detentori del titolo -,Letteralmente rinato dopo la deludente conclusione della sua esperienza al Paris Saint-Germain e i primi complicati mesi in bianconero; pronto ora a conquistarsi uno status da intoccabile in vista dell'Europeo.- "Ho aspettato il mio momento con pazienza.e si vede anche con la maglia della nazionale. Lascio parlare chi critica, per me non conta questo, io so che giocare per la Francia mi piace molto, lo faccio con piacere e determinazione", ha dichiarato Rabiot a RTL, che nel terzetto a centrocampo con Pogba e Kanté ha trovato da subito una naturale collocazione. Figlia di unaIl ricordo del periodo più complicato della sua carriera e le continue polemiche sul ruolo definito da più parti molto ingombranti della madre-agente Veronique sono un lontano ricordo. Titolare con la Juve, di nuovo certezza per la Francia, anche il ct campione del mondoha una spiegazione per questa metamorfosi: "Forse all'inizio non ha fatto abbastanza, ma ora lo sta facendo. Non è un caso che gioca in un club come la Juve". Una promozione in pieno stile, una rivincita totale, anche per la Juventus, che da tante critiche era stata accompagnata per il suo ingaggio.