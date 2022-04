La Roma dopo nove mesi dall'infortunio riportato in maglia azzurra ritrova(anche se solo in panchina) e, battendo in rimonta la Salernitana, porta a(sette vittorie e quattro pareggi).(concreto il contributo dei subentrati nel corso della partita) per i giallorossi, alla vittoria numero10 all'Olimpico. Ein classifica confermato. Per i campani, abbondantemente ultimi in classifica (ma con due gare da recuperare), si tratta del ko numero 11 lontano da casa. E speranze di restare in A sempre molto limitate.Salernitana in vantaggio nel primo tempo grazie asu calcio di punizione dal limite (barriera aperta e colpevole), con una Roma incapace di mettere realmente paura a, il portiere ospite. Campani coraggiosi e concentrati; giallorossi lenti, macchinosi e spesso fuori giri. E proteste da entrambe le parti per due episodi contestati in area di rigore (alla Roma prima assegnato e poi tolto dal Var un penalty, comunque).: fuori Kumbulla (Karsdorp arretrato in difesa), dentroal fianco di Abraham e Felix. Roma a trazione anteriore e sbilanciata. I giallorossi, però, hanno(occasionissima sprecata di testa da Felix), la Salernitana si è difesa con ordine provando anche a ripartire. Tre cambi tutti insieme, poi: dentro(bene), Shomurodov e Carles Perez per l'assalto finale. Dentro anche(bene anche lui), dopo un decisivo: Roma senza un senso tattico logico ma costantemente a testa bassa verso la porta della Salernitana. Inutilmente, fino al. Poi, dopo una abbondante manciata di secondi, il piattone da tre punti disu punizione dalla sinistra di Veretout. Sorpasso completato in tre minuti.Un paragrafo a parte lo merita Nicolò, tenuto in avvio in panchina da Mou e entrato in campo - come detto - all'inizio della ripresa. Il numero 22, assente dalla gara di Conference contro il Vitesse dello scorso 17 marzo,(cioè 29 mesi e 24 giorni), da quel lontanissimo Roma-Napoli 2- 1 del 2 novembre 2019. Complessivamente, Zaniolo contro la Salernitana ha collezionato la 34esima presenza stagionale, con 4 gol all'attivo.e, probabilmente anche con quelle del giocatore e del suo variegato staff. Oggi ci ha provato più volte, ha dimostrato di stare bene,, in Conference League contro il Bodo.Lo chiamano “Effetto Mou”, ma non è merito esclusivo del portoghese se all'OlimpicoPer la partita contro la Salernitana ultima in classifica, non per una sfida scudetto. Stadio sold out anche/soprattutto per le scelte dei silenziosi Dan e Ryan Friedkin, cioè prezzi popolarissimi, agevolazioni praticamente per tutti e, quindi, tanta tanta gente in curva o in tribuna., non c'era mai stato così tanto pubblico come oggi pomeriggio. E il dato, in questo periodo di calcio al rallentatore, non può, non deve essere sottovalutato. Così come quello che riguarda l'affluenza che ci sarà giovedì in occasione della partita contro il Bodo in Conference League: ancora (oltre) sessantamila persone alle pendici della collina di Monte Mario.22' Radovanovic, 81' Carles Perez, 85' Smalling85' Abraham13' Bohinen (S), 21' Kumbulla (R), 30' Djuric (S), 41' Gyomber (S), 54' Cristante (R), 67' Ribery (S), 75' Kastanos (S), 80' Mkhitaryan (R), 80' Zortea (S), 89' Radovanovic (S), 89' Abraham (R)Rui Patricio; Kumbulla (46' Zaniolo), Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante (75' Veretout), Sergio Oliveira (67' Perez), El Shaarawy (67' Zalewski); Mkhitaryan; Felix (67' Shomurodov), Abraham. All.: Mourinho.Sepe; Gyomber, Radovanovic, Ranieri (59' Dragusin); Mazzocchi, Ederson, Coulibaly L., Bohinen (65' Kastanos), Obi (65' Zortea); Djuric, Ribery (75' Verdi). All.: Nicola.Volpi