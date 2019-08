Paulo Fonseca continua a puntare su Edin Dzeko e stasera lo schiererà dal primo minuto contro il Real Madrid. I giallorossi stanno provando in tutti i modi a convincere il bosniaco a restare a Roma, ma secondo il Corriere dello Sport Dzeko non ne vuole sapere. L'attaccante ha da mesi un accordo con l'Inter e vede solo nerazzurro. La Roma però non libererà il giocatore finché non prenderà un sostituto all'altezza. E le piste Icardi e Higuain sono sempre più complicate.