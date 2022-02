(il terzo consecutivo) in campionato, per la Roma.All'Olimpico gara dai classici due volti: prima bene il Verona, poi bene la Roma dei. Due gol per tempo per ciascuna squadra e rimpianti per entrambe. In avvio troppo tenera, impacciata e disorganizzata la squadra di Mourinho, che - in assenza di qualità di gioco - non ha trovato neppure la qualità dei giocatori. Il Verona ha messo in campo concetti semplici ma molto chiari, li ha sviluppati quasi a memoria e non ha dovuto faticare più di tanto per portarsi all'intervallo con due gol di vantaggio., contro una Roma a tratti incapace di sviluppare una manovra con due, tre passaggi di fila.e ha messo in campo i suoi spensierati giovani, che hanno letteralmente rovesciato la partita. E così nella ripresa è stato un monologo romanista, con(classe 2002) sugli scudi. Prima(classe 2003) poi(classe 2002) hanno ripreso la partita e reso meno amaro (ma non felice) il pomeriggio ai tifosi giallorossi, tra i quali Totti (agente di Volpato) e De Rossi uno accanto all'altro in tribuna. Riassunto:capace in qualche modo di rimediare alle errate scelte iniziali. E non è mai chiaro se, in questi casi, per un tecnico prevalgono più gli elogi o le critiche.E così, puntale dopo ogni gara non vinta, torna di moda il dibattito sul ruolo e sul peso specifico di Mourinho, espulso nel finale da Pairetto dopo aver mimato una telefonata. Un vecchio ritornello, in voga da mesi.. Ecco il refrain. L'analisi, in questo modo, non è completa. Contro il Verona, ad esempio, ha pareggiato la Roma, allenata da Mou; non ha pareggiato Mou, allenatore della Roma. Un allenatore è responsabile della preparazione della partita, a lui attiene la strategia di gara, lui controlla lo stato atletico dei suoi giocatori (e da qui le critiche a Mou per il primo tempo); poi, inesorabilmente, la palla passa ai giocatori (mai esenti da colpe). La storia della partita contro il Verona ci raccontaUn allenatore, sia chiaro, non può, non è mai esente da qualsiasi tipo di responsabilità. E' chiaro, quindi, che i 41 punti in classifica (media 1,58) della Roma dopo 26 giornate chiamano in causa anche Mou, ma non solo Mou.: 5' Barak, 20' Tameze, 65' Volpato, 84' Bove: 20' Caprari: Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles (78' Bove), Cristante, Sergio Oliveira (46' Veretout), Pellegrini, Vina (46' Zalewski); Abraham, Felix (62' Volpato).All.: Mourinho.: Montipò; Ceccherini (78' Sutalo), Günter, Casale (55' Depaoli); Faraoni, Tameze (78' Retsos), Ilic, Lazovic; Barak, Caprari (63' Bessa); Simeone (63' Lasagna).All.: Tudor.: Pairetto: Casale (V), Pellegrini (R), Oliveira (R), Karsdorp (R)