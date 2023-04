. Fin lì, nelle prime due annate di pubblicazione dei dati da parte della Figc, si mantiene su livelli da società di media grandezza del campionato di Serie A., mantenendo standard di spesa quasi intatti pure nell'anno del covid. Quando anche la Juventus, primatista per distacco nella classifica delle spese per intermediazioni tra il 2015 e il 2022, abbatte il valore di quella spesa passando dai 44,3 milioni di euro del 2019 ai 20,8 milioni di euro del 2020. E invece la società giallorossa si limita a scendere sotto i 20 milioni di euro spesi in commissioni, una contrazione bassissima rispetto alla media della Serie A. Nonché ampiamente compensata dalla performance dell'anno successivo,. E sullo sfondo rimane un dato:, soltanto unaal termine della scorsa stagione.– Il periodo passato in rassegna dai dati Figc interessa le due proprietà americane, quella guidata dae quella della famiglia. Allo stesso modo, sono diverse le direzioni sportive che si alternano: si parte consi passa attraverso il breve periodo di, fino a giungere sotto la direzione generale diche ha ridisegnato la gestione del calciomercato. Si registrano dunque cambiamenti di ampia portata, senza che muti la tendenza generale: una spesa per agenti che dal 2017 si mantiene costantemente sopra i 20 milioni di euro annui e con la sola eccezione dell'anno della pandemia.Ecco il prospetto:2015 – 5.969.250 euro2016 – 8.755.500 euro2020 – 19.241.912 euroIl totale degli 8 anni porta la società giallorossa a. Per l'esattezza sono 150.188.078 euro. E nel mazzo rientrano commissioni di bizzarra natura, come quelle di cui nel corso degli anni Calciomercato.com ha dato conto . Un flusso di denaro inarrestabile. Con scarsi esiti sul campo.@Pippoevai