Romelu Lukaku non è un'utopia per la Roma, ma un sogno diventato sempre più concreto. La notizia dell'apertura da parte del Chelsea a un prestito per l'attaccante belga ha stravolto le carte in tavola, un'occasione che i giallorossi hanno deciso di cogliere immediatamente. L'arrivo di Sardar Azmoun, d'altronde, non ha completato il reparto offensivo nelle idee di José Mourinho e della società, che ha deciso di accontentare il tecnico con un ulteriore rinforzo. E una volta tramontata l'opzione Duvan Zapata, il nome di Lukaku ha preso quota.



CONTATTI - Ieri un primo contatto tra Big Rom e lo Special One ha portato al forte gradimento del giocatore per l'ipotesi Roma, che ora lavora per convincere il Chelsea: in queste ore si è registrato un contatto ufficiale tra i club e nel pomeriggio Ryan Friedkin e Tiago Pinto hanno deciso di partire con un volo privato per Londra con l'obiettivo di strappare il sì dei Blues al prestito secco e l'ok definitivo del giocatore. La Roma corre, anche per evitare l'inserimento delle altre squadre che nel corso degli ultimi mesi hanno accarezzato l'idea Lukaku, dalla Juventus al Tottenham e al Barcellona, fino alla suggestione Milan delle ultime ore. Lukaku con Dybala, la coppia dei sogni della Roma può diventare realtà.