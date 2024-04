​La Roma Femminile è ancora campione d'Italia: la Juventus va ko, può partire la festa

un' ora fa

2

Secondo Scudetto consecutivo per la Roma Femminile. La squadra giallorossa trionfa, pur non scendendo in campo: decisiva infatti è stata la sconfitta della Juve contro l'Inter che ha reso matematico il titolo per le capitoline.



CHE NUMERI - Un secondo successo storico che arriva 363 giorni dopo il primo e con 4 turni d'anticipo. Un campionato di fatti dominato dalla squadra di Alessandro Spugna che ha fatto registrare una sola sconfitta e due pareggi in campionato, intervallate poi da solo vittorie. E all'orizzonte si manifesta anche un possibile Double: il 24 maggio infatti la Roma si giocherà anche la Coppa Italia contro la Fiorentina.