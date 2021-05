Potrebbe essere giunta al capolinea, dopo due stagioni, l'esperienza con la Roma femminile di Andressa Alves da Silva.



L'attaccante brasiliana, colpo ad effetto del mercato in rosa di due estati fa, sta ricevendo proposte piuttosto allettanti dalla NWSL statunitense, il campionato più importante del mondo a livello femminile.



Già a cavallo tra il 2014 e il 2015 la paulista fu ad un passo dal trasferirsi negli States. Ma dopo aver firmato un precontratto con i Boston Breakers preferì tentare l'avventura in Europa, accettando la corte del Montpellier prima e del Barcellona poi, dove divenne una stella di assoluta grandezza.



Nel 2019, come detto, lo sbarco nella capitale italiana, incentivato e favorito dal lavoro del suo manager, Alessio Sundas che attraverso la propria agenzia, la Sport Man, dopo averne curato il trasferimento in Serie A al termine del mondiale francese ne trattò anche la valorizzazione a livello commerciale, tanto da farne la testimonial della Nike.

Una messa in risalto che ha contribuito, assieme alle prestazioni sul campo, ad aumentare il valore e la fama di Andressa, tanta da risvegliare nei suoi confronti l'interesse delle principali franchigie americane.