La Roma si lecca le ferite ma non demorde, dopo che lo scambio tra Leonardo Spinazzola e Matteo Politano non è andato in porto: i giallorossi hanno bisogno di un esterno d'attacco per sostituire Niccolò Zaniolo e lo avevano identificato nell'interista, ma la formula di scambio di prestiti con il terzino ex Juve non ha avuto successo, in seguito agli approfondimenti fisici e al cambio di trattativa voluto dai nerazzurri.



PETRACHI NON MOLLA POLITANO - Il ds giallorosso Petrachi però non ha ancora rinunciato all'idea di riprendere Politano, ex cresciuto proprio nelle giovanili giallorosse: al momento i rapporti tra Roma e Inter sono pessimi, quindi i procuratori del calciatore devono provare a ricucire lo strappo tra i due club se vogliono provare a riaprire la trattativa, per un passaggio del classe '93 nella capitale. La valutazione per forza di cose non potrà più però essere di 29 milioni di euro. l'Inter proverà a cederlo a titolo definitivo, salvo poi negli ultimi giorni di mercato accettare anche la formula del prestito con obbligo appena sopra i 20 milioni. Nel frattempo il calciatore ha lasciato Roma ed è ripartito alla volta di Milano.



SUSO-UNDER NON BASTA - L'alternativa al momento porta il nome di Suso, con o a prescindere dallo scambio con Under: i procuratori dei due calciatori ci hanno lavorato, il problema rimane la differenza di valutazione dei giocatori da parte dei club e la formula dello scambio di prestiti che non convince appieno. Per il Milan il turco non vale 40 milioni di euro, per la Roma Suso non ne vale 25: ma soprattutto con un ipotetico scambio Fonseca non risolverebbe il problema del sostituto di Zaniolo, perché cedendo Under e prendendo Suso andrebbe in pari come giocatori disponibili per il reparto offensivo, necessitando comunque un altro innesto. Le valutazioni sono in corso.



