L’arrivo disulla panchina della Roma ha prodotto finora. Era difficile del resto immaginare una scossa immediata da parte del nuovo tecnico, nell’intervallo avvilente tra l’amara e ingiusta eliminazione in Champions e la sosta di campionato., e lo dice chiaramente il suo programma di lavoro. È il classico ritorno all’ordine: difesa più bassa, terzini più bloccati, meno palleggio in uscita, scarso ricorso al pressing alto, ricerca del lancio lungo.. Insomma,Già contro la Spal, tuttavia, ‘il conservatorismo tattico’ di Ranieri apparso sulle prime (ma forse solo per alcuni) rassicurante e allo stesso tempo curativo, si è scontrato con(e dunque con le responsabilità di Di Francesco).I giallorossi sono scesi in campo a Ferrara conDella serie, ricominciamo dal brodino dopo un’intossicazione grave. Era assolutamente, considerato il credo del predecessore.PerchéNon solo ha subìto il palleggio degli avversari ma ha anche e soprattutto concesso moltissime imbucate in mediana, tra interno e interno e tra interno ed esterno. Provava infatti a controllare le linee di passaggio con due centrocampisti esterni che sono in realtà due esterni d’attacco leggerissimi (Kluivert ed El Shaarawy), pochissimo votati e abituati a questo tipo di atteggiamento. Risultato? Fuori entrambi all’intervallo, uno per Perotti l’altro per Zaniolo.Sempre a proposito di fase difensiva, si potrebbe aggiungere cheche pigramente ritardando, non accorcia in tempo sul crossatore. Questo ad esempio può essere un effetto collaterale del nuovo atteggiamento richiesto da Ranieri.Non induce all’indolenza chi è più incline all’indolenza?Altra consegna:. In particolar modo la rimessa dal fondo: si calcia lungo a cercare le torri Dzeko e Schick (sono alti, vanno usati). Dopodiché tutti a caccia delle “seconde palle”. “Di gol – spiega Ranieri – ne avevano presi troppi da palla in uscita, perciò ho chiesto l’ABC”. Il problema è che questo ABC, nel primo tempo di Ferrara, ha consegnato il pallino del gioco alla Spal, con picchi di possesso preoccupanti.Ora, quei “troppi gol presi da palla in uscita” andrebbero considerati uno a uno. Il drastico rimedio adottato da Ranieri non poggia forse su una strumentalizzazione?mal controllato a metà campo da Dzeko, da cui poi si origina la discesa di Lazzari e il conseguente fallo laterale a favore degli spallini. Allontanare il pallone dalla propria area non è sempre indice di sicurezza.Passiamo ai terzini. Sabato scorso, essendo indisponibili sia Kolarov che Florenzi, il terzino ‘di spinta’ della Roma era Karsdorp, mentre Juan Jesus aveva il compito di neutralizzare Lazzari. In realtàAnche quando poteva affondare tranquillamente in sovrapposizione, si è sempre ritirato in sostegno., con la mezzala destra Pellegrini che ignora completamente e volutamente la copertura preventiva sotto l’inserimento di Karsdorp.Sarebbe infatti un crimine bloccare le discese del serbo.: o, come si è visto contro l’Empoli, dunque in tandem con Schick (o Dzeko) ma in una sorta di 4-4-1-1., con l’attaccante ceco davanti, accanto al bosniaco.Se infatti il suo talento dovesse finalmente sbocciare, la Roma assumerebbe più la conformazione di un 4-4-2 classico, con le due punte affiancate. E Zaniolo potrebbe allora andare a prendersi la trequarti accentrandosi dalla fascia. Una situazione verificatasi molto spesso nel secondo tempo di Spal-Roma, e che aveva portato i giallorossi sull’1-1.Quella che, visto anche l’ennesimo flop di Kluivert, il tecnico romano tornerà a sperimentare dopo la sosta.