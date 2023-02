Qualcosa è andato storto.. Ormai, per la chiusura dell’affare, manca solo l’ufficialità. Un’operazione che mette la pietra tombale sul caso Zaniolo. Un caso che il ds giallorosso Tiago Pinto ha voluto commentare a gran voce, tirandosi via qualche sassolino dalla scarpa: “Non mi nascondo, quando inizi a parlare di un rinnovo c'è sempre una trattativa da fare ma conta anche il rendimento in campo.Tante domande e ancor più dubbi aleggiano su ciò che è successo nell’ultimo mese tra Zaniolo e la Roma.Il club capitolino si è assicurato 16,5 milioni di euro più il 20% della futura rivendita. Inoltre, se la stessa fosse superiore ai 20 milioni, si aggiungerebbero altri 2 milioni.Il primo sarà più noto agli appassionati di calcio.nasce a Vienna il 2 giugno 2003. Di chiara origine turca, cresce nelle giovanili del Rapid Vienna dove diventa– match del 14 dicembre 2019 contro l’Admira Wacker -. Giocatore molto offensivo, mancino naturale dotato di una raffinatezza di tocco pregevole, si fa notare per la sua ampia intelligenza calcistica – oltre che per le sue qualità tecniche – agendo su tutto il fronte d’attacco, pur preferendo il ruolo di trequartista o di ala destra. Il suo talento gli permette il grande salto: nel luglio 2021, viene acquistato dal Barcellona, dove ha modo di farsi apprezzare sotto la guida di Koeman. Il suo agente, intervistato da SPOX, parlava così:. Ma l’avvento di Xavi gli regala sempre meno spazio e così decide di far ritorno al Rapid, prima di essere ceduto – lo scorso settembre – al Galatasaray per 6 milioni di euro.Qualche infortunio di troppo ne stanno limitando le presenze in campo ma. Nato il 20 marzo 2006,– attuale direttore tecnico del club di Istanbul - e fratello di Hamza, classe 2004, già nel giro della prima squadra – con la quale ha strappato quattro convocazioni in Super Lig -.. Almeno ufficialmente. Infatti,, una prima squadra che rischia di non veder mai crescere uno dei suoi migliori prodigi. Perchè la Roma, grazie all'opzione inserita per la cessione di Zaniolo, visionerà attentamente la sua crescita, il suo percorso. La carta d’identità di Matic recita 34 anni:– come dimostra la fascia di capitano nelle giovanili della nazionale turca –un allenatore che, di personalità, ne ha da vendere.