anche al termine della sua carriera da calciatore, salvo clamorosi colpi di scena. E' questo l'orientamento che emerge dal club giallorosso che, nonostante il terremoto dirigenziale che ha portato alla conclusione del rapporto col direttore sportivo Petrachi e le continue voci di cessione, sta già pianificando la prossima stagione sportiva. Col centravanti bosniaco, fresco di doppietta decisiva contro la Sampdoria, che, anche nei mesi successivi al tentativo andato a vuoto nella passata estate: se potesse decidere solo lui, il tecnico salentino, una circostanza che renderebbe ancora più precario il bilancio di una società che negli ultimi 9 mesi - complici gli effetti dell'emergenza Covid-19 - ha accusato perdite superiori ai 126 milioni. I 6 punti di distacco dal quarto posto dall'Atalanta sono molti ma non rappresentano ancora un margine incolmabile e, prima di dover arrivare a sacrificare i suoi pezzi pregiati (includendo in questa lista anche Pellegrini e Zaniolo),tra esuberi e chi rientra da prestiti per salvaguardare i propri conti.- A questo aspetto bisogna aggiungeree che è profondamente legato alla città di Roma. La permanenza nella Capitale dopo l'infruttuoso corteggiamento dell'Inter è stato ricompensato colche ne fanno di gran lunga il calciatore meglio pagato della rosa di Fonseca. E al termine della sua carriera agonistica, sarebbe già pronto un accordo per far entrare il gigante di Sarajevo nei quadri dirigenziali. A proposito del contratto, secondo calciomercato.com na 6 milioni di euro.