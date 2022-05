Col ricavato saranno distribuiti alla popolazione generi di prima necessità come coperte, kit di isolamento termico per gli alloggi di emergenza, lampade solari.Dopo aver sostenuto insieme a tutta la Serie A la campagna di raccolta fondi “Emergenza Afghanistan: non lasciamoli soli”, la squadra di Salerno ha proseguito il suo impegno al fianco di UNHCRAl termine di un conflitto durato 40 anni, oggi il Paese si trova a un passo da una catastrofe umanitaria, stretto tra una gravissima crisi economica e un’insicurezza alimentare che colpisce 23 milioni di persone.L’iniziativa di UNHCR, che prima della Salernitana ha visto schierate Roma, Sampdoria, Udinese, Lazio e Torino, prosegue e invita ancora una volta tutti a non dimenticare il dramma in atto in Afghanistan.per contribuire a combattere la grave emergenza afghana.