Questo pomeriggio La Gazzetta dello Sport ha cercato di analizzare quali possano essere le mosse in fase di mercato della Salernitana di Iervolino, e della trattativa che potrebbe intavolare con la Fiorentina di Rocco Commisso. Il club campano dopo aver chiuso il colpo Ochoa, per rimpiazzare l’infortunato Sepe, adesso avrebbe altre due grandi priorità: un laterale ed un centrocampista che possa garantire fisicità e tecnica.



Secondo quanto riportato dalla rosea il primo nome in cima alla lista del ds campano De Sanctis, in attesa di capire le intenzioni dell’Atalanta per Zortea che pare esser molto vicino al rinnovo contrattuale, sarebbe quello di Szymon Zurkowski. E' ormai chiaro che i granata vorrebbero il polacco con un trasferimento a titolo definitivo, la palla adesso quindi passa alla Fiorentina. Anche l'Empoli segue da vicino il giocatore, che fine farà il polacco?