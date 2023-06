Si registrano grandi schiarite in casain merito al futuro del club blucerchiato. Con l'approvazione del bilancio chiuso lo scorso 31 dicembre 2022 in particolare, è sempre più vicina l'iscrizione dei blucerchiatiGrande la soddisfazione del duoil quale acquisirà la Sampdoria dopo un'ultima stagione a dir poco burrascosa dentro e fuori dal campo.“L'approvazione del bilancio e l'attivazione del Prestito Obbligazionario Convertibile rappresentano due obiettivi di estrema importanza, i quali hanno richiesto un profondo impegno in termini di energie e tempo - la nota diQuesti risultati consentono di guardare al futuro con crescente ottimismo e di lavorare in modo più sereno per completare gli aspetti ancora in sospeso.avendo completato l'intero piano in essere in ogni suo aspetto e dettaglio".Raggiante ancheex patron del Leeds e Chairman & Founder di Aser Group: "La complessità tecnica e burocratica che ha caratterizzato questo percorso, penso sia sotto gli occhi di tutti. Nonostante le difficoltà, la fiducia non è mai venuta meno,Salvare la Sampdoria è stato, è e continuerà ad essere un iter non semplice, ma il lavoro di squadra e le indiscutibili capacità delle persone coinvolte stanno permettendo al club di guardare al domani con ottimismo sempre più crescente. Lasciatemi poi, ancora una volta, ringraziare Matteo (Manfredi ndr) e l’avvocato Francesco De Gennaro per lo straordinario lavoro compiuto in queste settimane.c'è stato e ci sarà un lavoro immane da parte di Matteo Manfredi e del suo team. Allo stesso tempo, stiamo definendo tutti gli aspetti relativi al comparto tecnico seguendo le linee guida del nostro progetto. Ed a questo proposito,Siamo pieni di entusiasmo e consapevoli che fin qui nulla sia stato semplice, ma è essenziale che tutte le parti coinvolte rispettino gli accordi presi.