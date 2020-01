Missione attaccante per la Sampdoria: le piste Barrow e Petagna restano in piedi, seppur complicate, ma sul taccuino blucerchiato è finito anche un altro profilo, ossia quello di Fabio Borini, chiuso al Milan dopo l'arrivo in rossonero di Zlatan Ibrahimovic.



L'attaccante ha parecchie richieste, in Serie A ma pure all'estero, e si sarebbe preso alcuni giorni di tempo per ponderare al meglio il suo futuro. Nel frattempo però la dirigenza blucerchiata secondo Il Secolo XIX avrebbe fatto pervenire a Borini vari messaggi per tentare di convincere il calciatore ad accettare la meta genovese.