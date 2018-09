La Sampdoria cerca di rincuorare Dawid Kownacki. L'attaccante blucerchiato è stato descritto come ovviamente "arrabbiato" dal compagno di squadra Linetty, dopo l'errore dagli undici metri che poteva regalare alla formazione di Giampaolo il successo contro il Cagliari. I blucerchiati hanno provato a risollevare sui social l'attaccante utilizzando un mezzo molto significativo: la canzone di De Gregori. Quella di Nino, 'La leva calcista della classe '68', parafrasata in suo onore. "Dawid non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è da questi particolari che si giudica un giocatore". Lui ha risposto con una foto via Instagram, accompagnata dalla didascalia "Un'altra esperienza per il futuro: non mi spezzerà, sarò più forte di prima".



A Genova nel frattempo impazza il dibattito: il centravanti polacco doveva calciare il rigore? Non era meglio farlo tirare ad un giocatore più esperto, magari più 'dentro' alla partita, piuttosto che al giovanissimo giocatore classe 1997 appena entrato? Il quesito teoricamente viene risolto dalle gerarchie interne del club: dopo Quagliarella, il rigorista è Kownacki. Una scelta supportata anche dai numeri: l'errore contro il Cagliari è stato il primo commesso dal dischetto dal polacco, che in carriera aveva battuto precedentemente 13 rigori tra campionato polacco, Serie A e Under 21, segnandoli tutti. Solo nell'ultimo mese, il centravanti ne ha calciati 4: 3 segnati (due in Under 21, uno a Frosinone) e uno solo sbagliato. Purtroppo per la Samp, è stato quello di Cagliari.