La Sampdoria a Times Square. Un fotomontaggio, come quelli che giravano qualche anno fa, quando potevi mettere una tua foto sulla copertina di "People" o "Time"? No, questa volta è tutto vero. Merito della 'Banda di Cialtroni', il gruppo composto da alcuni tifosi molto noti e conosciuti del club blucerchiato, impegnato in dirette Facebook e anche in beneficenza.



Proprio la beneficenza è al centro di questa curiosa notizia. Non si sa come, i Cialtroni sono riusciti ad arrivare a... New York, e in particolare agli iconici maxischermi di Times Square. Qui i tifosi doriani, non si capisce come, hanno proiettato un video che sponsorizza proprio la loro serata, dal fine nobile. Il 27 luglio alle ore 21.33 infatti al Porto Antico di Genova i Cialtroni saliranno sul palco per una raccolta fondi destinata alla Gigi Ghirotti. Il video, visionabile qui sotto, è già diventato virale tra i blucerchiati.