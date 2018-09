A un certo punto Cristiano Ronaldo ha deciso che questa partita era da vincere. Così si è armato di Mario Mandzukic per scardinare la difesa del Napoli. È il minuto 26 quando il centravanti croato insacca di testa da due passi sfruttando il perfetto cross di CR7. È il minuto 26 e il risultato a quel punto è di 1-1. Ma per il Napoli era già finita. Già, perché non c'è via di scampo in serie A se segna Mandzukic: ogni suo gol è sempre stato accompagnato da una vittoria nel campionato italiano. Ora il contatore parla di 26 reti in tre stagioni e un pezzettino, quella col Napoli è la seconda doppietta dopo quella segnata nella famosa partita di Carpi. 26 gol che hanno portato a 24 vittorie. Una sentenza.



CHE GIOCATORE – Uscendo dalle dinamiche dei numeri, Mandzukic si è confermato una volta di più come quel campione assoluto che semplicemente lui è. Combatte per tutti, se segna diventa insostituibile. Non solo. Da centravanti, comunque atipico (rivolgersi agli attaccanti del Napoli che anche oggi hanno subito i suoi ripiegamenti), rimane anche il miglior compagno di reparto per Cristiano Ronaldo. Almeno in questa sua prima fase di vita juventina. Perché oggi CR7 si è definitivamente preso la Juve. Lo ha fatto con Mandzukic. Regalandogli due gol, restituendo il favore che in ogni minuto gli rende il croato: ogni centimetro che guadagna il portoghese, è figlio della battaglia del croato che tiene impegnati contemporaneamente almeno due difensori. È lui l'uomo giusto per fare in modo che Ronaldo prenda per mano la Juve. È rimasto proprio per questo. Ci sta riuscendo come solo un campione assoluto sa fare. Facendo sentire il suo peso a tutto campo, senza che in questo momento la Juve possa sentire la mancanza di Gonzalo Higuain in area di rigore, perché 4 gol sono tanti considerando anche tutto quello che il tabellino non dice. Ed ogni volta che segna, la Juve vince. Se succede per 24 volte, di sicuro non è un caso.



@NicolaBalice