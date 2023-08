Fresco di ritiro, Gigiha parlato a La Gazzetta dello Sport dellache partirà oggi. Ecco le sue previsioni.- "Vedremo un campionato bello, spettacolare. Per la prima volta dopo tanto tempo non avremo una delle solite big, penso a Juve, Inter e Milan, con lo scudetto sulla maglia.Sono curioso di vedere che cosa succede. Le mie favorite sonoPer la zona Champions, oltre a queste tre, aggiungo Milan, Lazio e Roma".- "Le tre neopromosse sono quelle che, probabilmente, incontreranno maggiori difficoltà. Ma il, nella lunga volata per la salvezza, parte avvantaggiato avendo in panchina un allenatore esperto e bravo come. E il Verona credo si sistemerà meglio perché c’è un ottimo tecnico come Baroni".- "Probabilmente è la squadra che mi intriga di più. Mi interessa capire come, che ha già dimostrato di essere bravissimo, riesce a mettere insieme tanti giocatori di Paesi diversi. È una sfida affascinante".- "Mi auguro. Lo confesso: ho un debole per la Dea. Mi piace la filosofia di gioco di, mi piace la società, mi piace l’ambiente che è tutt’uno con la squadra. E poi attenzione alladi Italiano e vediamo che cosa combina ildi Thiago Motta che, nell’ultima parte dello scorso campionato, mi era piaciuto parecchio. Come giocatore dicodell’Empoli. L’ho seguito nella passata stagione. Ha dei colpi che mi piacciono. Mi sembra che abbia quella strafottenza che, se non deborda, è molto importante. E sui portieri voglio vedere la crescita di, ora al Tottenham, e: hanno ottime qualità".