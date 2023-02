prima ancora di occuparsi d’altro. Prima di badare ai rischi della sregolatezza, o di quella discontinuità che spesso può accompagnare certi profili. Questione di raffinatezza, direbbe probabilmente Antonio Cassano. Sta di fatto che per il suo Verona,Nel mercato di gennaio gli scaligeri hanno annunciato l’acquisto per via definitiva dicalciatore belga di origine congolese.si è già messo in luce nel campionato olandese, con la maglia del Groningen. Ma proprio per non smentire il cliché, Ngonge, in passato, non si fatto mancare qualche problemino di natura disciplinare, tanto da costringere il suo allenatore ad escluderlo dal gruppo squadra:, spiegò un dispiaciuto Frank Wormuth, suo ex allenatore.Un’esclusione a tempo determinato, utile a far capire a Ngonge che certi codici vanno rispettati. In merito ai suoi colpi, invece, nessun dubbio. Per conferma chiedere aportiere dell’AZ Alkmaar chedopo aver assistito alla giocata da funambolo di Ngonge.generando, in tribuna e in campo, la medesima reazione: mani nei capelli per tutti, compagni, avversari e spettatori paganti. Perché di fronte a certe perle c’è solo da applaudire.Colpi che non avrebbero in nessun modo potuto lasciare indifferente uno come Sogliano, che infatti non ha avuto troppi dubbi nell’offrirgli una chance. E a Ngonge è bastato davvero poco per convincere tutti. Prima l’esordio contro l’Udinese, entrando dalla panchina. 17 minuti di concretezza, utili a tutti per capire quanto questo ragazzo possa fare la differenza in A. E infatti, alla partita successiva,Un gol che ha fatto tanto parlare anche in Belgio, dove da tempo lo considerano un predestinato.. Ala destra di piede mancino, ottime qualità tecniche e senso del gol che spesso spingono gli allenatori ad accentrarlo.perché riesce ad buttarsi dentro l’area con i tempi giusti e in costruzione è libero di andarsi a cercare spazio a largo. In Belgio non hanno perso tempo in confronti:ha fatto notare la stampa. Ngonge è arrivato in punta di piedi, profilo basso che a Verona sperano continui a mantenere. Sul resto, invece, non c’è bisogno di sperare. Il suo talento è un’assoluta certezza.