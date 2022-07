Nel corso dell'assemblea di Lega di Serie B andata in corso oggi l'occhio era puntato anche sul futuro. Il presidente Balata infatti ha ingaggiato Gianluca Comandini, massimo esperto di NFT, per mettere all'asta i diritti. Il valore stimato sembrerebbe superiore - e non di poco - alla trattativa già chiusa dalla Serie A con Sorare.