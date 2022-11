Una presa di posizione di assoluta pusillanimità, oltreché di complicità verso un regime politico e un sistema organizzativo della manifestazione che passano sopra alle migliaia di morti fra gli operai impegnati nell'edificazione degli stadi mondiali, e ai diritti di libertà personale dei tifosi stranieri che viaggeranno verso l'emirato.mondiale. Non altrettanto, purtroppo, è avvenuto nel mondo del calcio. Né ci sarebbe stato da attendersi qualcosa di diverso. Il cosiddetto "appello all'unità" (eufemismo confezionato per non parlare di invito al silenzio) è stato immediatamente condiviso e rilanciato dallaNel passaggio finale del comunicato si legge: "È arrivato il momento di mettere da parte controversie e polemiche, e di valorizzare e godere una vera festa ecumenica, attesa con ansia dall'intero pianeta".A ruota è giunto il messaggio di, che pur emettendo un messaggio nettamente più stringato rispetto ai colleghi sudamericani ha sostanzialmente ribadito l'appello alla cosiddetta unità.E poiché il conformismo non è legato alla taglia organizzativa delle istituzioni calcistiche, ecco che è arrivato pure l'appoggio di un'importante federazione nazionale:Ancora una volta l'ipocrisia si nutre di parole alate: "La Coppa è un evento magico, sempre storico, che viene ricordato soprattutto per il calcio, per la passione che suscita nei cuori di miliardi di tifosi in tutto il mondo". Quindi la conclusione che suona persino insultante: "Come la Fifa ha sempre premura di ricordare, questo torneo sarà anche un'opportunità affinché i tifosi si ogni parte del mondo si incontrino e convivano in pace e allegria indipendentemente dalle loro origini, dalla religione o dall'orientamento sessuale, uniti dal linguaggio universale del calcio. PerE che fino a domenica 20 novembre la sfilata degli ipocriti si ingrosserà. Tutti pronti a rivendicare lo stesso principio:@Pippoevai