Cristiano Ronaldo non ha partecipato alla partita di Premier tra Manchester United e Liverpool, vinta 4-0 dai Reds, a causa della perdita del figlio durante il parto di Georgina Rodriguez. La sorella del cinque volte Pallone d'Oro portoghese, Elma Aveiro, ha voluto ringraziare Anfield per il gesto di solidarietà dei tifosi, l'applauso al minuto 7 della partita: “Grazie Liverpool. Non dimenticheremo mai quello che hai fatto per noi oggi”.