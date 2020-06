E' Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, a finire principalmente sul banco degli imputati dopo la sconfitta ai rigori contro il Napoli nella finale di Coppa Italia. Il secondo trofeo che non troverà spazio nella bacheca bianconera dopo la Supercoppa Italiana, strappata dalla Lazio lo scorso dicembre. E a scagliarsi, seppur indirettamente, contro il tecnico toscano c'è anche Elma, sorella di quel Cristiano Ronaldo che per la prima volta in carriera viene sconfitto in due finali consecutive.



"Cos'altro puoi fare... Questo è tutto ed è per questo che il mio tesoro da solo non fa miracoli... Non riesco a capire come giocare in questo modo, comunque... Testa in alto, di più non puoi fare mio Re", il messaggio sul proprio profilo Instagram della sorella del campione portoghese. Un messaggio nemmeno troppo velato a Sarri, costretto da qui a fine stagione a convivere con una pressione ancora più grande e la necessità di portare a casa qualcosa tra scudetto e Champions League.