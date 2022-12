Ha un che di fiabesco, ma c'è davvero un calciatore spagnolo che si è scoperto principe. E non c'entrano soprannomi alla Milito o Marchisio, qui si tratta di qualcosa di ufficialmente riconoscibile. Jordi Amat, difensore classe 1992 cresciuto nell'Espanyol e con un passato in Premier League allo Swansea, sta per essere dichiarato Principe di Siau, una regione dell'Indonesia.



LA STORIA - Amat si è trasferito in Malesia per giocare con la maglia del Johor Darul Ta'zim Football Club. Non solo: nel corso degli anni, grazie a sua nonna, ha anche preso la cittadinanza indonesiana ed è diventato un calciatore della Nazionale. "Ho giocato con la Spagna nelle giovanili, ma ho sempre saputo della possibilità di giocare con l'Indonesia. Lo scorso anno ho valutato questa opzione e abbiamo cominciato a parlarne". La stessa nonna che, racconta Amat, gli parlava spesso da piccolo di un titolo nobiliare che avrebbe potuto ereditare. "Stiamo. aspettando che mi diano il documento per certificare il mio titolo", ha confermato Jordi.