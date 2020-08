Per Federico Fellini era una seconda casa, per dirigenti e procuratori sarà il centro del mondo. Il primo giorno di calciomercato, in programma il 1º settembre, quest’anno si svolgerà al: “Per la prima volta si svolge in un luogo storico della regione Emilia-Romagna", ha spiegato il capo di gabinetto della giunta Giammaria Manghi in videoconferenza.organizzati in Emilia-Romagna, da domani 7 agosto fino alla fine dell’anno, per promuovere il territorio.- Nel 2018 l’hotel ha festeggiato i 110 anni di storia. In una delle stanze dove potrebbero chiudere l’affare dell’anno ci ha dormito Lady D,, che quando cerca un po’ di tranquillità si rifugia al Grand Hotel di Rimini. Considerato uno dei più prestigiosi della riviera romagnola, è diviso in due strutture per 172 camere totali. E nel 1994 è diventato monumento nazionale.- Il Grand Hotel di Rimini però fa rima con Fellini:tra dame e cavalieri. Erano gli Anni ‘30, e fin da piccolo la camera era sempre quella: la numero 315. Impossibile sbagliare. Una suitè che oggi costa circa 500€ a notte, nella quale ci sono ancora gli stessi mobili che aveva Fellini.- Dopo le prime trattative con vista sull’Adriatico, gli ultimi giorni di mercato si svolgeranno a circa 300 km da Rimini, nella classica location di Milano.. Intanto al Grand Hotel di Rimini sono quasi finiti i preparativi: il countdown è partito, il mercato sta per ricominciare.