Alberto ancora non ha ritrovato il suo pallone rosso che ha smarrito qualche giorno fa. Aspetta da oltre una settimana la telefonata giusta, che però ancora non è arrivata. Lui è un bambino di sette anni - racconta La Repubblica - che il 10 novembre scorso ha perso il pallone comprato in Olanda durante le vacanze, e che per ritrovarlo aveva tappezzato il quartiere di Campo di Marte con la foto della sfera e il suo appello scritto a mano, sono arrivate però altre telefonate. Quelle di chi ha voluto dare la propria solidarietà al piccolo, tifoso della Fiorentina e del suo idolo Federico Chiesa. Tra queste, quella chiamata della società viola, che ha invitato Alberto nelle prossime settimane al centro sportivo. Potrà assistere all’allenamento della squadra viola, incontrare i suoi idoli che finora ha visto soltanto in televisione e ricevere l’abbraccio proprio di Chiesa. E la Fiorentina regalerà anche ad Alberto un pallone con le firme dei calciatori viola: in attesa del proprio, di pallone.