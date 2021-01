È infatti iniziata la somministrazione delle prime dosi del vaccino, la prima arma messa a disposizione contro questo terribile nemico. Certo, è necessario ricordare che questo vaccino avrà bisogno di un richiamo entro 21 giorni, ma la speranza è che presto arriveranno anche altri sieri in grado di aumentare sensibilmente il numero di persone vaccinate., che da mesi stanno combattendo questa difficile battaglia contro il virus, tra i più colpiti durante la prima fase dell’epidemia. Come sempre però, non tutto è oro quel che luccica e anche in questa occasione ci sono delle storie che devono far riflettere, purtroppo in negativo., nella Rsa in cui è ospite da diverso tempo. Secondo quelli che lo hanno attaccato sui social, Basilio avrebbe dovuto rinunciare alla dose del vaccino perché troppo vecchio e lasciarla ad un giovane. La vitalità e la forza di questo signore però sono davvero invidiabili, e come riportato dal Corriere la sua risposta è stata diretta nei confronti di queste persone: «Scrivano pure che cosa vogliono, per me non fa differenza, figuriamoci se ho paura».Il Covid19 ci sta mettendo a dura prova, le difficoltà di questo periodo non tralasciano nessuno e soprattutto pesa l’incertezza riguardo il futuro che ci attende, ma questo non può giustificare i gesti di odio sui social che da troppo tempo continuano a verificarsi. Il rispetto dovrebbe essere alla base di tutto, soprattutto quando si parla di persone che hanno subito sulla loro pelle catastrofi come la Seconda guerra mondiale nel caso di Basilio.