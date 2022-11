Scorrendo la lista dei convocati di Roberto Mancini per le amichevoli con Albania e Austria, c'è un nome da cerchiare in rosso:. Una vita sotto età nelle giovanili dell'Udinese, ma "non mi è mai pesato essere sempre il più piccolo". L'anno scorso è stato protagonista nella promozione in Primavera 1 e in questa stagione ha già totalizzato 3 gol e 6 assist in 9 partite. Sempre decisivo.- L'Udinese lo pescò dal Monfalcone durante un torneo dove c'erano tutti classe 2004 più lui, che con due anni in meno incantava gli osservatori. E proprio in una gara contro i bianconeri fu decisivo con un assist colpendo anche la traversa. Gli scout annuivano in tribuna: 'Sì, prendiamolo'.. Lì ha un angelo custode che fuori dal campo non lo molla mai, il fratello Andrea - più grande di due anni - gioca in Primavera insieme a lui e lo sostiene in tutto.- A maggio scorso è arrivato il debutto in Serie A a Salerno con Cioffi in panchina, quest'anno non ha ancora mai giocato in prima squadra ma continua ad allenarsi tra i grandi., rimane a bocca aperta nel vederli andare via nello stretto. Poi corre a casa a studiare i movimenti di Leo Messi su Youtube.- Nei mesi scorsi ci sono stati rumors di mercato che l'hanno accostato al Napoli, ma al momento. Ora è arrivata anche la prima 'vera' chiamata di Mancini, che conferma ancora una volta di non aver paura a puntare sui giovani. Ieri Gnonto, oggi Pafundi: un 2006 in Nazionale.