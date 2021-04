. La grande pandemia, unita alla profonda crisi economica post bellica, accelera processi sociali, economici e politici tanto da stravolgere l'ordine, peraltro traballante, esistente. Mentre l'Italia è squassata da nord a sud da manifestazioni di protesta e rivendicazioni, all'alba di quelli che saranno i “ruggenti” anni'20,una crisi profonda che vede le società ricche da una parte e tutte le altre – compresa la Federazione – dall'altra., contrasto che interessava sempre la solita annosa questione relativa alla, giustificando tale richiesta con un presunto miglioramento del livello di gioco che tale restrizione avrebbe necessariamente portato. Le altre, invece, erano convinte che una maggiore rappresentanza di compagini avrebbe allargato il discorso propagandistico del calcio appena ripreso dopo la guerra. La verità, con tutta probabilità, era quella molto bene sintetizzata dal Ghirelli: “”.. Il meccanismo è però il medesimo.per massimizzare i profitti attirando più pubblico, ma al contrario, le “piccole” non volevano rinunciare agli incassi dei match contro le “big” che spesso servivano loro per sanare il bilancio di un'intera annata. Insomma, cento anni dopo, niente di nuovo sotto il sole.Nell'assemblea federale delle società minori votarono Milano quale sede federale e dichiararono di non voler onorare l'accordo preso l'anno precedente secondo il qualeDetta linea venne approvata, ma incontrò la netta opposizione die fondarono una loro associazione,, la cui presidenza venne affidata all'Avv. Luigi Bozino.: iniziato il 18 settembre con le qualificazioni, vide il termine soltanto il 24 luglio 1921, dopo ben oltre dieci mesi di gare, spesso noiose e dal livello tecnico scadente.di preparare un progetto di riforma del campionato. Pozzo, che già nel 1912 una riforma l'aveva studiata e proposta, ci mise poco a mettere sul tavolo un progetto davvero avveniristico e riformatore,e all'assemblea del 21 luglio 1921 detto progetto venne bocciato. Perché se era vero che tutti condividevano la parte del progetto che assicurava la speditezza della competizione,: infatti i criteri di ammissione proposti da Pozzo prevedevano il valore tecnico del momento, l'anzianità e la saldezza finanziaria. Insomma,. Come si legge dai verbali “”. Come effetto immediato della bocciatura del progetto Pozzo,a quello tradizionale. Cosa era accaduto? Una volta bocciato il progetto Pozzo le società più blasonate e più ricche abbandonarono l'assemblea. L'avv. Bozino riuscì ad organizzare un incontro tra i rappresentanti delle società dissidenti con quelli federali, ma questi ultimi non si presentarono. A quel puntocon patto vincolante – il cd. “Patto di Milano”: giocare un proprio campionato privato. Già decisi anche i nomi delle squadre, per lo meno di 21 delle 24 partecipanti., le quali (…) rifiutavano ogni approccio coi rappresentanti delle società minori, ponendo innanzi brutalmente il fatto compiuto di un nuovo ente, col Patto di Milano, a carta costituzionale”.Interessante è ricordare che la scissione in esame si riverberò anche nell'allestimento della squadra Nazionale in vista dell'incontro con la Svizzera del novembre 1921.“(...) nei riguardi internazionali andranno a monte i grandi incontri in programma per la stagione prossima, in quanto le Società minori rimaste nella FIGC non avranno uomini maturi per la squadra nazionale, mentre i clubs maggiori, che questi uomini hanno, essendosi posti fuori dalla FIGC, non potranno incontrarsi con le Nazioni facenti capo alla Federazione Internazionale”.. Quindi in Nazionale per la partita Italia-Svizzera vennero convocati solo i calciatori della FIGC, esclusi quelli appartenenti alle squadre scissioniste. Quella partita del novembre 1921, come suggerisce molto bene lo storico Nicola Sbetti, vista con molto scetticismo dalla stampa, non finì con la temuta sconfitta degli Azzurri, bensì con un pareggio che aiutò il dialogo tra le parti in dissidio.: ecco perché ancora oggi nell'Albo d'oro del campionato in quell'anno vediamo la Pro Vercelli campione C.C.I. e la Novese campione della F.I.G.C., quindi mentre si giocavano questi due campionati paralleli contestualmente le parti in causa iniziarono un difficile e, intesa che prevedeva una riduzione progressiva delle squadre settentrionali., campionato che sarebbe stato strutturato in una Prima Divisione composta da 36 squadre suddivise in 3 gironi: “arbitri” di questa riappacificazione vennero scelti alcuni giornalisti, soprattutto Giancarlo Corradini, direttore del Guerin Sportivo ed Emilio Colombo, direttore de La Gazzetta dello Sport e pioniere del giornalismo calcistico., in breve, che al nuovo campionato avrebbero partecipato per la C.C.I. le 18 squadre piazzate nel torneo 1921/22 dal 1° al 9° posto dei due gironi e le 12 della Prima Divisione della F.I.G.C. Le restanti 6 squadre sarebbero state scelte attraverso un farraginoso meccanismo di spareggi.