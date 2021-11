Il Manchester United è alla ricerca di un sostituto per Solskjaer e il The Time insiste sul nome di Zinedine Zidane. Secondo il giornale inglese a fare la differenza per l'arrivo del pallone d'oro sarà l'influenza che possono fare Cristiano Ronaldo e Raphael Varane, entrambi protagonisti nel Real Madrid di Zidane vittorioso di tre Champions League consecutive. L'asso francese però vorrebbe attendere la fine del mondiale i Qatar per diventare poi il nuovo commissario tecnico dei Blues.