Il Real Madrid già in estate aveva messo gli occhi su Kylian Mbappe del PSG. Come riporta l'edizione odierna di Marca il club parigino potrebbe proporgli il rinnovo per un altro anno. Il contratto di Mbappe è in scadenza nel 2022, rinnovando per una stagione giocherebbe i Mondiali da giocatore del PSG che per il club è molto importante. In estate potrebbe approdare a zero al Real Madrid.